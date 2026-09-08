Выросшая скорость вращения Земли может привести к реформе в измерении времени

В середине октября в Версале состоится 28-я Генеральная конференция по мерам и весам (CGPM), на которой может быть принято решение о реформе мировой системы метрологии времени. С древних времен люди мерили время разными способами, в том числе на основании скорости вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. В середине XX века были изобретены атомные часы, которые позволили измерять время с максимальной точностью.

С 1967 года Генеральная конференция по мерам и весам стала использовать атомные часы в качестве мирового эталона измерения времени. Довольно быстро выяснилось, что атомные часы настолько точно измеряют время, что прежний эталон — вращение Земли — понадобилось корректировать почти каждый год. Дело в том, что скорость вращения Земли не совсем равномерна — на это влияет образование или таяние ледников, приливные потоки, климатические изменения в виде скорости ветров и т. п. Благодаря атомным часам ученые отчетливо заметили эти колебания. С 1972 года, когда была введена система Всемирного координированного времени (UTC), ученым пришлось почти каждый год добавлять к этому времени по 1 секунде из-за замедления вращения Земли. В итоге с 1972 года к UTC было добавлено в общей сложности 27 високосных секунд.

Однако с 2020 года скорость вращения Земли стала расти. Это поставило вопрос о том, надо ли теперь убирать одну или несколько високосных секунд. Впрочем, как сообщают СМИ со ссылкой на проект предложения, на 28-й конференции CGPM может быть принято более кардинальное решение. Вместо того чтобы каждый год / раз в несколько лет добавлять по одной високосной секунде или убирать ее в зависимости от скорости вращения Земли, ученые вообще откажутся от високосных секунд. Будет рассмотрен вариант, по которому время будет корректироваться сразу на час. Правда, чтобы такое расхождение образовалось, может понадобиться несколько сотен лет.

Ведущий научный сотрудник Национальной физической лаборатории Великобритании Сетнам Шемар отмечает, что многие компьютерные системы в ряде стран были разработаны в 1970–1980-х годах, когда скорость вращения Земли снижалась. Таким образом, в системах заложена возможность прибавления високосных секунд. Теперь же, когда секунды надо удалять, это может вызвать сбои в работе систем. Но если ученые откажутся от високосных секунд, прибавляемых или удаляемых почти каждый год, это может снизить риски сбоев.

Евгений Хвостик