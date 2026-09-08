Жена Варданяна обратилась к секретарю Совбеза Армении для поездки в Баку

Супруга осужденного в Баку бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна Вероника Зонабенд обратилась к секретарю Совета безопасности Алену Симоняну. Она предложила организовать его поездку в Баку вместе с родственниками армянских граждан, которые находятся в заключении в Азербайджане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вероника Зонабенд

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Вероника Зонабенд

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

«Из сообщений СМИ я узнала о возможности Вашего визита в Баку»,— говорится в ее обращении. «Знаю, что подобное желание разделяют и в других семьях заключенных. Прошу рассмотреть возможность нашего участия в поездке, если она состоится, и содействовать согласованию встреч с нашими близкими»,— отметила Вероника Зонабенд.

Ален Симонян 3 сентября заявил, что не исключает поездку в Азербайджан. Он отметил, что страны стремятся к углублению мира, но остаются проблемы, требующие решения, в частности: «удерживаемые там лица и без вести пропавшие». Он также отмечал, что в контексте гуманитарных вопросов «первостепенное значение имеет срочное и безопасное возвращение армянских пленных».

По официальным данным, в Азербайджане удерживаются 23 армянских гражданина, часть из которых были взяты в плен во время боевых действий в Нагорном Карабахе. Среди них и Рубен Варданян, в прошлом российский бизнесмен. 17 февраля Бакинский военный суд приговорил его к 20 годам тюрьмы по обвинению в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований, планировании и ведении агрессивной войны и еще по десяткам пунктов.

Лусине Баласян