«Никаких намеков на компромисс»

Президент России Владимир Путин заявил своему американскому коллеге Дональду Трампу, что у России и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Об этом рассказал Юрий Ушаков. По словам помощника российского президента, Путин в ходе разговора также отметил усилия первой леди США Мелании Трамп по возвращению детей, разлученных с семьями из-за боевых действий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва готовa возобновить переговоры в формате Россия—Украина—США, но несогласие Киева на компромисс чревато дальнейшим ухудшением условий заключения мира. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что поводов для оптимизма стало еще меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Владимир Зеленский готов искать компромисс с Россией, чтобы прекратить взаимные удары по продовольственной и энергетической инфраструктуре. Об этом президент Украины заявил в ходе очередного общения с прессой по итогам визита в страну спецпосланников Дональда Трампа — Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа. К слову, результаты этой поездки до сих пор остаются туманными. Определенности особой как не было, так и нет.

8 сентября вышло большое интервью Сергея Лаврова, где министр иностранных дел России в частности отверг возможность реанимации так называемой «зерновой сделки». Причина — действия Киева, который злоупотреблял соглашением, провозил оружие под видом зерна на гражданских судах. Можно посчитать это своеобразным ответом президенту Украины, который предлагает в том числе и перемирие в Черном море. Этот проект также активно лоббирует Реджеп Таип Эрдоган ради спасения бедных стран, которые могут оказаться на грани голода из-за дефицита продовольствия на мировом рынке.

ООН выражает обеспокоенность, но как-то не очень внятно. Дальше рассуждать на эту тему нет смысла, потому что Россия говорит «нет». При этом можно рискнуть утверждать, что потенциальную энергетическую сделку ждет та же участь. Тем временем Дмитрий Песков также в очередной раз прокомментировал тему мирных переговоров. Москва согласна вести диалог в формате Россия—Украина—США. Но пресс-секретарь Кремля подтвердил, что чем дольше Киев будет упорствовать, тем хуже для него будут условия мирной сделки.

РФ по-прежнему против участия в консультациях европейских представителей — это только ухудшит процесс. При этом не до конца понятно, какие именно условия устроят Москву. В СМИ фигурирует действительно более жесткий вариант мирного плана, который якобы привозили Уиткофф и Кушнер. Однако никто не возьмется утверждать, насколько все это соответствует действительности. Поэтому всерьез обсуждать подобное не имеет смысла.

Как бы то ни было, на сегодня нет никаких даже намеков на достижение компромисса. Более того, есть популярная версия, что очередной переговорный раунд нужен скорее Трампу, чтобы продемонстрировать хоть какие-то результаты своей деятельности накануне выборов в Конгресс. Смысл такой: никакого мира, конечно, достигнуто не будет, тем более что осталось-то всего ничего. Однако есть повод в очередной раз сказать, что сделка близка — нужно лишь согласовать детали.

Есть также вариант дальнейшего давления на Владимира Зеленского. В качестве подтверждения этой версии можно назвать новые антикоррупционные процессы, происходящие в стране, где фигурируют высокопоставленные представители украинской власти. Возможно, Зеленского будут подталкивать к отставке, дабы Россия договаривалась уже с новым президентом Украины. Но опять же это всего лишь предположения, никакого реального подтверждения на этот счет нет.

Дмитрий Дризе