В Тамбове запустили чат-бот для сообщений о заброшенных домах и гаражах

В мессенджере «Макс» запустили чат-бот администрации Тамбова, через который жители могут сообщать о брошенных квартирах, гаражах, земельных участках и частных домах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После обращения тамбовчан информация будет направлена в профильные службы для проверки.

В горадминистрации отметили, что заброшенные объекты могут становиться источником антисанитарии, незаконного заселения и аварийных ситуаций. Кроме того, по ним могут накапливаться долги за коммунальные услуги, которые «ложатся на соседей».

В начале июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что градостроительный совет во главе с мэром Максимом Косенковым рассмотрел проект реконструкции заброшенной котельной на улице Федорова в Тамбове. Согласно нему, фасады здания выполнят в эстетике индустриальной архитектуры конца XIX — начала XX века. Проект является частью более масштабного обновления прибрежной территории Студенца, выполняемого в рамках проекта «Инфраструктура для жизни».

Мария Свиридова