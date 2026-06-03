Заброшенную котельную в Тамбове хотят отреставрировать

В Тамбове на месте заброшенной котельной на улице Федорова может появиться новое общественное пространство. Проект реконструкции рассмотрел градостроительный совет во главе с мэром Максимом Косенковым. Об этом сообщили в администрации.

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Концепция уже получила поддержку в виде архитектурного решения. Окончательный функционал объекта не определен, над ним думает собственник. Кому принадлежит здание, не уточняется. Бывшая котельная располагается недалеко от реки Студенец. Объект не имеет статуса объекта культурного наследия (ОКН), но расположен в охраняемой зоне.

«Это накладывает жесткие требования: реконструкция разрешена только с применением исторически сложившихся приемов оформления фасадов», — сообщили в администрации.

По проекту фасады здания выполнят в эстетике индустриальной архитектуры конца XIX — начала XX века. Решение подчеркнет связь объекта с соседними ОКН — бывшим газовым заводом и электростанцией Тамбовской губернской земской больницы на улице Московской (сейчас там работает кафе «Старые стены»).

Главный вход планируют со стороны реки через новый пешеходный мост. На берегу также предполагается обустроить террасу. Проект является частью более масштабного обновления прибрежной территории Студенца, выполняемого в рамках проекта «Инфраструктура для жизни».

На прошлой неделе администрация Тамбова согласовала архитектурно-градостроительный облик гостиницы «Бебель» с рестораном и спа-комплексом на улице Августа Бебеля. Отель рассчитан на 63 номера, включая люксы. Общая площадь номерного фонда составит около 1,1 тыс. кв. м.

Анна Швечикова