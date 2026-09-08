В Белгородской области путепровод хотят защитить от терроризма за 45 млн

«Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» информировало о поиске подрядчика на оснащение путепровода через железнодорожные пути на дороге «Валуйки — Алексеевка — Красное» — Касеновка в Валуйском округе. Начальная цена контракта составляет 45,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Подрядчику предстоит оснастить путепровод комплексом инженерно-технических средств антитеррористической защиты: поставить и смонтировать системы видеонаблюдения с распознаванием лиц, оповещения, охранной сигнализации, контроля доступа, сетей передачи данных и автономного электроснабжения с дизельным резервом, а также установить модульное здание пункта управления площадью 48 кв. м с инженерными заграждениями.

Источник финансирования — областной бюджет. Работы необходимо завершить 30 ноября. Гарантия — пять лет. Заявки на аукцион принимаются до 16 сентября, итоги планируется подвести 19-го.

В августе стало известно, что электронный аукцион на оснащение техническими средствами обеспечения транспортной безопасности четырех путепроводов, расположенных на дороге «Восточный обход промышленной зоны Липецка», выиграло местное ООО «Стройгарант48» Сергея Зюзина. В ходе торгов подрядчик снизил начальную стоимость контракта с 174,5 млн руб. до 165,8 млн руб.

Кабира Гасанова