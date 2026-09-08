Армения надеется устранить торговые ограничения с Россией после обращения в ЕАЭС

Армения обжаловала введенные Россией ограничения на армянскую продукцию и надеется, что препятствия будут устранены путем применения существующих механизмов, заявил заместитель министра экономики Армении Тигран Гаспарян.

«Здесь важны не только наши контакты с Россией, но и наши возможности в рамках ЕАЭС, поскольку существуют конкретные механизмы, которые можно использовать для устранения таких препятствий. Мы активно используем эти возможности»,— сказал Тигран Гаспарян. «По нашему мнению, эти препятствия не соответствуют соглашениям и принципам, достигнутым в рамках ЕАЭС. Именно поэтому мы боремся за то, чтобы ЕАЭС функционировал в соответствии со своими принципами»,— пояснил он.

С мая ограничения на импорт в Россию вводились в отношении армянских цветов, некоторых позиций алкоголя, овощей и фруктов, минеральной воды, рыбы и рыбной продукции. Эти меры обосновывались нарушениями тех или иных норм. Проблемы возникли на фоне парламентских выборов в Армении и проевропейского курса армянских властей.

Лусине Баласян