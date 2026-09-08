Курский бизнесмен и рок-музыкант вложил средства в производителя крема «Балет»

Московское АО «Свобода» (производитель крема «Балет», краски для волос Gamma, средств по уходу за волосами «Экстел», зубной пасты «Фтородент» и «Пародонтол») избежало банкротства благодаря тому, что ее долг в размере порядка 100 млн руб. закрыло столичное же ООО «Актив». Как сообщил «Ъ», с последней компанией аффилирован курский бизнесмен Максим Севрюков, который также является лидером рок-группы «Капитан Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После погашения долга юрлица косметологической фабрики «Актив» стал заявителем в деле вместо московского ООО «Генезис», руководителем которого значится Алексей Четвергов — президент производителя безалкогольных напитков и снеков «Черноголовка». Затем иск о признании «Свободы» несостоятельной был отозван.

По данным Rusprofile, ООО «Актив» владеет ООО «Тубапак» — бывшей «дочкой» французского производителя упаковки для косметики Albea, у которой на балансе завод в подмосковном Ногинске. Как рассказали «Ъ» в «Свободе», эта компания поставляет продукцию и им.

По данным источников «Ъ», знакомых с ситуацией, в сделке с «Тубапаком» со стороны покупателя в переговорах участвовал Максим Севрюков. Он подтвердил «Ъ», что инвестировал в «Свободу» и «Тубапак», не раскрыв сумму вложений.

Ранее у него не было интересов в косметическом бизнесе. По данным Rusprofile, до этого Максим Севрюков несколько лет руководил московским АО «ГТ-Энерго» — правопреемником ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго», входившим в группу «Энергомаш». Согласно отчетности, «ГТ-Энерго» тоже принадлежит ООО «Актив». Также господин Севрюков владеет курским ООО «Оса», занимающимся грузовыми авиаперевозками, и одноименным местным разработчиком компьютерного ПО.