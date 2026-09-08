PISA-2025: успеваемость школьников в странах ОЭСР упала до исторического минимума
Средний уровень знаний пятнадцатилетних школьников по математике и чтению достиг исторического минимума за всю историю наблюдений с 2000 года. Результаты нового исследования по оценке образования PISA 2025 опубликовала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Исследование проводилось в 2025 году, и в нем участвовали 760 тыс. подростков из 91 страны.
Общая успеваемость учащихся в странах ОЭСР падает. В настоящее время 20% школьников показали низкие результаты по естественным наукам, математике и пониманию прочитанного. В 2022 году таких было только 16%.
Среди основных причин спада успеваемости эксперты называют изменение отношения к учебе, влияние цифровых технологий, долгосрочные последствия пандемии COVID-19 и снижение родительской вовлеченности. При этом основным фактором, определяющим успехи учеников, остается социально-экономическое положение семьи.
Отдельное внимание в исследовании уделено влиянию цифровых технологий и ИИ на учебный процесс. Выяснилось, что ученики, которые не использовали ИИ для написания текстов, в среднем показывали лучшие результаты, чем те, кто активно прибегал к такой помощи.
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