Пентагон убрал упоминания о рабстве из описания мемориала конфедератам

Администрация Трампа изменила описание мемориала памяти погибших в Гражданской войне в США, размещенное на сайте Арлингтонского национального кладбища и военного министерства США. Как отмечает заметившая эти изменения газета The Washington Post (WP), в новом варианте текстов полностью исчезли формулировки о мифологизации быта южан и «романтизации рабства».

Конфедеративный мемориал был установлен на Арлингтонском национальном кладбище в 1914 году. Предполагалось, что памятник послужит идее примирения Севера и Юга и поможет сплотить нацию. В 2023 года памятник убрали и отправили на склад Пентагона. В августе этого года военный министр США Пит Хегсет объявил, что в следующем году мемориал вернут на кладбище.

До недавнего времени на сайте кладбища и на пояснительной табличке на месте снесенного памятника объяснялось, что мемориал представлял «ностальгическое, мифологизированное видение Конфедерации» и «крайне смягченное изображение рабства». В измененном тексте отсутствуют все упоминания рабства и мифологии. В нем теперь говорится лишь о том, куда и как убран мемориал, и о его планируемом возвращении в 2027 году после реставрации.

Ранее администрация Трампа назвала снос мемориала «стиранием американской истории». Власти выделили на реставрацию и возвращение памятника $10 млн.

Алена Миклашевская