«Сумеет ли Трамп возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной?»

Состоявшиеся в минувшие выходные визиты Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву и Киев продолжают оставаться темой для обсуждения в мировых медиа. Эксперты и наблюдатели, в отсутствие более или менее существенных подробностей, вынуждены либо откровенно гадать о том, насколько успешными оказались или окажутся эти дипломатические усилия США, либо перечислять проблемы, встающие на пути посланников Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в Кремле, 5 сентября

Фото: пресс-служба президента РФ Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в Кремле, 5 сентября

Фото: пресс-служба президента РФ

The New York Times (Нью-Йорк, США) Ситуация с мирными переговорами по Украине накануне нового раунда Дипломатическое турне Стива Уиткоффа, специального посланника администрации по мирным переговорам, и Джареда Кушнера, зятя президента Трампа, состоялось более чем через шесть месяцев после того, как выдохся предыдущий раунд переговоров, и в то самое время, когда российские и украинские войска оказались запертыми в спирали эскалации воздушных ударов… Неясно, принесет ли новый раунд больше прогресса, чем предыдущие… Сторонам требуется найти общий подход по ряду ключевых вопросов, включая возможное размещение западных войск на Украине, контроль над территориями на востоке страны и управление атомной электростанцией.

Vatican News (Ватикан) Россия оставляет открытой дверь для новых мирных переговоров по Украине Россия оставила открытой дверь для новых мирных переговоров по Украине после интенсивных усилий американской дипломатии в эти выходные. Тем не менее крупные препятствия на пути к прекращению длящихся вот уже пятый год боевых действий сохраняются… Одним из основных препятствий остается территориальный вопрос… Тем не менее американские посланники выразили сдержанный оптимизм. Уиткофф сказал, что России и Украине придется пойти на компромисс, но добавил, что Вашингтон считает, что у него есть все необходимые «ингредиенты» для продвижения в сторону соглашения… Американцы надеются, что скоро будет объявлено о новом раунде российско-украинских переговоров при посредничестве США… Однако продолжающиеся столкновения на поле боя подчеркивают тот факт, что, несмотря на возобновление дипломатической активности, остается нерешенным фундаментальный вопрос: готовы ли Москва и Киев идти на компромиссы.

Le Monde (Париж, Франция) Долгожданный американский визит в Киев не принес дипломатического прорыва Стив Уиткофф и Джаред Кушнер… прибыли в столицу Украины… проведя накануне трехчасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Визит был и важным, и символическим… Два американца пытались выглядеть оптимистично на протяжении всего уикенда. Уиткофф назвал переговоры в Киеве «весьма содержательными», а Кушнер заявил, что «конструктивной и содержательной» была встреча накануне с Путиным… Тем не менее… не было никаких признаков сближения позиций Киева и Москвы, как не было и никакой новой информации о предложении США, которое Трамп представлял в качестве способа прекращения войны.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) Сумеет ли Трамп возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной? Визит посланников Белого дома Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев оставил больше вопросов, чем ответов. Детали того, что обсуждалось на обеих встречах, скудны, но все участники, похоже, оценивают их как «позитивные». И на самом деле то, что президент США Дональд Трамп пытается подстегнуть переговоры сейчас,— позитивный момент… Ему бы хотелось добиться определенного прогресса до промежуточных выборов и добиться от Путина сокращения его военного сотрудничества с Ираном, однако достичь этого невозможно, пока США играют ключевую роль в оказании помощи Украине в нанесении ударов по инфраструктуре на территории самой России.

The Manila Times (Манила, Филиппины) Слабая надежда на успех мирного соглашения по Украине Многие рассматривают встречу Уиткоффа и Кушнера с Зеленским как исключительно церемониальное упражнение… Каков на самом деле план Трампа по окончанию войны на Украине? Белый дом отказался опубликовать его в полном виде, но, основываясь на просочившихся его деталях… его выполнение будет почти невозможным без согласия Москвы и Киева по территориальным вопросам… Прежние планы разваливались… Судя по тому, как развиваются события, трудно ожидать какого-то прорыва в продвижении мирного соглашения по Украине.

Подготовил Николай Зубов