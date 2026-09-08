Как развивался военный конфликт в Йемене

В начале 1990-х годов в северной провинции Йемена Саада в общине зейдитов (приверженцы одного из шиитских течений в исламе) было создано движение «Ансар Аллах». Его возглавил самопровозглашенный имам Хусейн аль-Хуси, последователей которого называют «хуситами». Движение добивалось религиозной и политической автономии зейдитских провинций. После гибели Хусейна аль-Хуси в 2004 году «Ансар Аллах» возглавил его брат Абдель Малек аль-Хуси.

В 2014 году хуситы вступили в конфликт с правительством Йемена, поводом стал проект конституции, по которому они лишались стратегически важного для них портового города Ходейда. В сентябре 2014 года группировка захватила столицу Йемена Сану, через месяц — порт Ходейда, а в начале 2015 года хуситы распустили парламент страны и учредили Верховный революционный комитет. К весне 2015 года правительственные силы были вытеснены почти со всей территории северной части Йемена, где проживает более 20 млн человек (около 70% населения страны).

В марте 2015 года по просьбе тогдашнего президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади ВВС Саудовской Аравии при поддержке авиации Бахрейна, Катара, Кувейта и ОАЭ начали военную операцию в Йемене. По данным самих хуситов, в 2015–2022 годах коалиция нанесла по ним порядка 275 тыс. авиаударов. В ответ хуситы регулярно атаковали военные и нефтяные объекты Саудовской Аравии и стран коалиции ракетами и ударными беспилотниками.

В апреле 2022 года при посредничестве Омана и ООН хуситы заключили перемирие с Саудовской Аравией и вступили в переговоры с международно признанным правительством Рашада аль-Алими, которое базируется в Адене. Однако в октябре 2023 года переговоры сорвались из-за поддержки хуситами нападения «Хамаса» на Израиль. Целью их новых атак стали территории Израиля, Саудовской Аравии и торговые суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.