ВНЗМ подал жалобу на отказ взыскать 2,9 млрд рублей с «дочки» «Роснефти»

Восьмой арбитражный апелляционный суд на заседании 9 ноября рассмотрит жалобу уфимского АО «Акционерная компания "Востокнефтезаводмонтаж"» (ВНЗМ) на решение арбитражного суда Тюменской области, который рассматривал иск к АО «Роспан Интернешнл».

Как сообщал «Ъ-Уфа», ВНЗМ пытался взыскать с дочерней структуры «Роснефти» 2,9 млрд руб. за строительство установки комплексной подготовки газа и конденсата в Ямало-Ненецком автономном округе. Конкурсный управляющий компании Олег Парфенов обращался к контрагентам, участвовавшим в строительстве, с просьбой подтвердить факт завершения работ и отказ заказчика их оплачивать. Поведение «Роспан Интернешнл», заявляли в ВНЗМ, привело к банкротству предприятия. Однако суд первой инстанции встал на сторону ответчика.

Подробнее о споре — в статье «Ъ-Уфа» «Истцу не хватило комплексной подготовки».

Идэль Гумеров