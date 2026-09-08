В Самаре эксперт из Третьяковки заявила о невозможности оценить картины из коллекции убитого экс-мэра

В Самарском областном суде продолжается слушание уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. На заседании во вторник, 8 сентября, показания дали сразу несколько свидетелей, в том числе главный хранитель самарского филиала Государственной Третьяковской галереи Маргарита Кожевникова и врач-рентгенолог Елена Саликова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Тархов

Фото: Сергей Чернов / Коммерсантъ Виктор Тархов

Фото: Сергей Чернов / Коммерсантъ

Госпожу Кожевникову привлекли к процессу для оценки картин из коллекции Виктора Тархова, которые, по версии следствия, были похищены после убийства супругов. Однако, как выяснилось в суде, специалист знакома с работами лишь по фотографиям и затрудняется определить их стоимость: сделать это, основываясь лишь на фото, невозможно. Речь идет о полотнах, похищенных из дома семьи Тарховых уже после гибели бывшего градоначальника и его жены.

Показания врача-рентгенолога Елены Саликовой касались другого эпизода. Летом 2025 года она анализировала рентгеновские снимки ног главной обвиняемой — Екатерины Тарховой. Ранее следствие установило, что накануне убийства, в конце декабря 2024 года, внучка приходила к дедушке и бабушке с загипсованной ногой, объяснив это переломом. Сотрудники детского сада, в который ходил сын Екатерины Тарховой, также знали о гипсе и о том, что она не сможет забирать ребенка. Однако уже в январе, как следует из показаний свидетелей, гипса на ноге не было.

Изучив рентгеновские снимки, сделанные в тот период, Елена Саликова пришла к выводу: переломов ног у Екатерины Тарховой в конце декабря 2024 года не было.

Уголовное дело по факту убийства Виктора и Натальи Тарховых возбудили в феврале 2025 года после исчезновения супругов. Главная подозреваемая, их внучка Екатерина Тархова, после задержания призналась в содеянном и сообщила, что действовала совместно с Дмитрием Метревели. По данным следствия, организатором преступления выступила мать Дмитрия — Светлана Метревели, разработавшая план убийства. Супругов отравили, тела расчленили, обработали жидким азотом и разбросали по мусорным контейнерам. Останки до сих пор не найдены. Светлана и Дмитрий Метревели покинули страну и находятся в международном розыске.

Еще одна фигурантка дела — Таисия Киселева, мать Светланы Метревели. Ей вменяется хищение автомобиля Натальи Тарховой: по версии следствия, она имитировала голос погибшей при телефонном разговоре с покупателем, чтобы оформить продажу Toyota RAV4.

На процессе выяснилось, что в конце 1980-х годов Таисия Киселева была осуждена к реальному лишению свободы за убийство и расчленение своего супруга: мужчину застрелили из огнестрельного оружия. Светлана Метревели как соучастница получила условный срок.

В настоящее время Екатерина Тархова находится под стражей. Таисия Киселева содержится под домашним арестом.

Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Дело об убийстве Виктора Тархова дошло до думы»

Георгий Портнов