Посредник признал растрату

Как стало известно “Ъ”, до суда дошло уголовное дело «досудебщика» Евгения Козырева (ранее — Лысенко), одного из предполагаемых участников хищения 6,5 млрд руб. при закупке за границей сырья для крупнейшего в мире производителя титана ПАО «ВСМПО-Ависма». Свою вину фигурант полностью признал, поэтому судить его будут в особом порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Уголовное дело Евгения Лысенко, который в ходе расследования сменил фамилию и стал Евгением Козыревым, поступило в Верхнесалдинский райсуд Свердловской области 31 августа и досталось судье Оксане Адамовой, которая пока не назначила его к слушанию. Тот же суд 6 августа под председательством судьи Ксении Ефимовой приступил к рассмотрению уголовного дела главного фигуранта — бывшего гендиректора ПАО «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, который вину отрицает.

Как и ему, бывшему гендиректору ООО «НПО "Вторпромресурсы"» (ООО НПО ВПР) Евгению Козыреву вменяется в вину растрата в особо крупном размере. Эта статья предусматривает до десяти лет колонии.

Господа Воеводин и Лысенко были задержаны в Москве и арестованы 26 июня 2024 года Дорогомиловским судом столицы. Первоначально Евгений Козырев отрицал вину. Однако позже он заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания против других фигурантов. После этого Евгения Козырева перевели под домашний арест.

Ожидается, что дело господина Козырева будет рассмотрено в особом порядке. В этом случае процесс занимает считаные дни: суд не исследует собранные следствием доказательства, а подсудимый вправе рассчитывать на более мягкий срок. Однако, как правило, приговор «досудебщикам» выносится после того, как они дадут свидетельские показания на процессе по основным фигурантам, в данном случае — по делу Михаила Воеводина. Защита последнего разбирательство не комментирует.

Изначально в деле фигурировали четверо: помимо господ Воеводина и Козырева по нему проходил глава другой российской компании, ООО «Торгово-промышленный вектор» (ООО ТПВ), Андрей Орлов. Затем обвинение заочно предъявили основателю швейцарских компаний Interlink Metals and Chemicals AG и TAVA Titanium SA гражданину США Игорю Райхельсону. Последний был заочно арестован и объявлен в розыск. Он вину отрицает.

По данным следствия, фигуранты совершили растрату при закупке шихтового материала, который используется при производстве титана. Продукция приобреталась у компаний Interlink Metals and Chemicals AG и TAVA Titanium SA и поставлялась в адрес российских ООО НПО ВПР и ООО ТПВ.

Эти компании перерабатывали лом в шихту и отгружали «ВСМПО-Ависма» для производства в России титана. Следствие полагает, что закупки велись по завышенным ценам, а госкорпорация «могла произвести» сырье «собственными силами», без контрагентов, сэкономив таким образом в 2015–2020 годах 6 млрд 595 млн руб. Господин Орлов скончался еще до возбуждения дела, которое в отношении него прекратили. В «ВСМПО-Ависма» “Ъ” начавшийся процесс по делу Михаила Воеводина не комментировали.

Мария Локотецкая