В Карталинском округе из-за пожара перекрыли дорогу к поселку Красный Яр

Проезд по дороге в направлении поселка Красный Яр в Карталинском округе перекрыт для всех транспортных средств, кроме машин экстренных служб, из-за природных пожаров в муниципалитете. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

К тушению пожаров общей площадью 200 га привлечены 30 единиц техники и более 100 человек. В связи с сильным задымлением специалисты обходят дома поселка, рекомендуя жителям покинуть дома. Пожилых и людей с заболеваниями уже вывезли в безопасное место. Автобусы для экстренной эвакуации готовы к выезду в любой момент. Ситуация находится на личном контроле администрации округа.

Кроме того, ландшафтный пожар разгорелся в Кизильском округе. По данным администрации муниципалитета, жителей ближайшего поселка Мусин превентивно эвакуировали в школу деревни Богдановка. На ликвидации пожара работают 34 человека и 14 единиц техники.

В обоих округах сохраняется режим ЧС.

Виталина Ярховска