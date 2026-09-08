Глава Ижевска поднялся на две позиции в медиарейтинге первых лиц в ПФО в августе

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков занял 11-ю позицию в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов ПФО в августе. Такие данные приводит «Медиалогия». Господин Чистяков поднялся в топе впервые за три месяца. До этого он находился на 13-м месте из 28.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

В июле медиаиндекс мэра столицы Удмуртии составил 2,1 тыс. очков. Показатель учитывает цитируемость, позитивный или негативный фон сообщений и их заметность в СМИ.

Для сравнения, первое место в рейтинге занял мэр Казани Ильсур Метшин с медиаиндексом 23,6 тыс. поинтов. Место аутсайдера рейтинга сохранила председатель совета депутатов Саранска Татьяна Шукшина. Она набрала 18,2 очка.

Напомним, врио главы Удмуртии Ольгу Абрамову в аналогичном рейтинге среди губернаторов РФ поставили в августе на 51-е место. За месяц она поднялась на восемь позиций.