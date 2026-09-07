Врио главы Удмуртии поднялась до 51-й строчки медиарейтинга губернаторов РФ

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова заняла 51-ю строчку в медиарейтинге губернаторов РФ по итогам августа. За месяц она поднялась на восемь позиций. Такие данные приводит «Медиалогия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Медиаиндекс госпожи Абрамовой, засчитывающий количество ссылок в медиа, их качество и влиятельность цитирующих ресурсов, составил 25,7 тыс. очков. Ее упоминали в СМИ 4,6 тыс. раз.

Первое место в рейтинге традиционно занимает мэр Москвы Сергей Собянин, набравший 756,4 тыс. очков и 67,3 тыс. упоминаний. Аутсайдер топа — глава Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов. Он заработал 3,8 тыс. очков. Его упоминали в медиа 1,5 тыс. раз.

Среди глав регионов ПФО Ольга Абрамова заняла девятое место, обогнав губернатора Пермского края Дмитрия Махонина (25,5 тыс. очков). Первое место в топе сохранил раис Татарстана Рустам Минниханов с 140,7 тыс. очков медиаиндекса и 17,5 тыс. упоминаний. Рейтинг замыкает руководитель Марий Эл Юрий Зайцев (8,1 тыс. очков).

Напомним, в июльском медиарейтинге губернаторов госпожу Абрамову поставили на 59-е место. Тогда она проработала в качестве врио главы Удмуртии три дня.