Сальдо прибылей и убытков бизнеса в Башкирии превысило 172 млрд рублей

В первом полугодии совокупный сальдированный финансовый результат коммерческих организаций Башкирии составил 172,2 млрд руб. в действующих ценах: это в 2,7 раза больше, чем в январе — июне 2025 года. По итогам первых пяти месяцев сальдо составляло 167,3 млрд руб. и превышало результаты аналогичного периода прошлого года в 3,2 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Доля убыточных организаций в республике, по данным Башстата, к концу июня составила 32,2%, увеличившись за месяц на 0,1 процентного пункта, а за год — на 4,4 процентного пункта.

В обрабатывающей промышленности положительное сальдо составило 97,7 млрд руб., тогда как по итогам первого полугодия 2025 года в этой отрасли сложился убыток 16 млрд руб.

Идэль Гумеров