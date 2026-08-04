Доля убыточных организаций в Башкирии выросла до 32%

Сальдированный финансовый результат предприятий Башкирии за пять месяцев составил 167,3 млрд руб. Годом ранее, по данным Башстата, результат в текущих ценах был хуже в 3,2 раза.

Вместе с тем с 29% до 32,1% выросла доля убыточных организаций. Однако убыток нерентабельных организаций уменьшился вдвое: с 57,5 млрд до 23,8 млрд руб.

Положительная разница между прибылями и убытками в промышленности выросла в 10,5 раза — до 119,74 млрд руб. Положительное сальдо в обрабатывающем секторе по итогам января — мая превысило 97,4 млрд руб. (годом ранее отрицательное сальдо составило 12,8 млрд руб.), в энергетике — 18,25 млрд руб. (снижение на 6,6%), в добыче полезных ископаемых — 4,16 млрд руб. (снижение на 7,5%). Коммунальные организации завершили период с совокупным убытком 79,1 млн руб. (годом ранее отрицательный баланс составлял 72,6 млн руб.).

По итогам апреля в Башкирии убыточными считались 33% организаций. Положительное сальдо составляло более 144 млрд руб.

Идэль Гумеров