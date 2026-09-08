Воронежский онкоцентр обязали выплатить 2 млн родным раздавленной пациентки

Новоусманский районный суд Воронежской области частично удовлетворил требования по гражданскому иску родственника пациентки областного онкологического диспансера, погибшей в мае 2019 года во время проведения сеанса лучевой терапии. С медицинского учреждения взыскали 2 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Об этом 8 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Решение пока не вступило в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В материалах дела указано, что иск подал Александр Минаков. Речь может идти о супруге погибшей женщины. В качестве третьих лиц к делу были привлечены бывший заместитель главврача учреждения Дмитрий Седов и врач Константин Хмыров, ранее получившие реальные сроки за смерть пациентки, а также областное министерство здравоохранения и региональное министерство имущественных и земельных отношений (МИЗО).

«Ъ-Черноземье» рассказывал, что 22 мая 2019 года в онкодиспансере во время сеанса лучевой терапии на чешском аппарате Teragam 51-летнюю пациентку сдавило между столом и коллиматором облучателя из-за заклинившего подъемного механизма. Женщина умерла на месте. После происшествия Росздравнадзор заявил, что использованная техника «представляла прямую угрозу жизни и здоровью пациентов», так как не была зарегистрирована в России и 14 лет работала в Воронеже без необходимых документов.

Приговор по уголовному делу о гибели пациентки был вынесен в декабре 2025 года. Дмитрий Седов получил три года колонии-поселения, а Константин Хмыров — два с половиной года. Суд также запретил им в течение двух лет занимать должности в медучреждениях.

Подробнее о происшествии — в публикации «Ъ-Черноземье» «Лучевой аппарат высветил угрозу».

Денис Данилов