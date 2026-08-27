Мэру знать надо

Бывший сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев остается на свободе. Такое решение вчера принял Советский райсуд Уфы после рассмотрения ходатайства следователя СКР, который просил изменить господину Мавлиеву меру пресечения. С начала июля господин Мавлиев, обвиняемый в коррупционных преступлениях, находится под запретом определенных действий до 28 августа. В СКР полагали, что бывший сити-менеджер должен дожидаться суда по уголовному делу в СИЗО, но райсуд, изучив доводы сторон в двух заседаниях, с позицией следствия не согласился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 28 августа у Ратмира Мавлиева истекает мера пресечения

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ 28 августа у Ратмира Мавлиева истекает мера пресечения

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Советский районный суд Уфы вчера оставил без изменений меру пресечения бывшему главе администрации города Ратмиру Мавлиеву. Следователь СКР просил заменить запрет определенных действий на арест, а саму меру пресечения, которая истекает 28 августа, продлить до 8 октября.

Ратмир Мавлиев возглавил мэрию Уфы в марте 2022 года. В конце апреля этого года он был задержан по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия, господин Мавлиев участвовал в выводе из муниципальной собственности части земельного участка санатория «Радуга» стоимостью 13,2 млн руб., граничащего с коттеджем, в котором проживал чиновник, а также земельного участка в квартале улиц Айской, Бакалинской, Степана Злобина, Караидельской и Менделеева. Господину Мавлиеву также инкриминируют получение 10 млн руб. взятки от представителя строительной компании и сбор с рекламных агентств 31 млн руб. в некоммерческий Общественный фонд развития города, на которые был приобретен премиальный Lexus.

На вторые сутки после задержания Советский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следствия и избрал для Ратмира Мавлиева меру пресечения в виде ареста до 11 июля. Через неделю Верховный суд Башкирии, рассмотрев жалобу адвокатов обвиняемого, освободил господина Мавлиева из СИЗО под домашний арест. После этого бывшего сити-менеджера Уфы госпитализировали в республиканскую клиническую больницу: он жаловался на боли в сердце. В конце июня суд продлил господину Мавлиеву домашний арест, а несколькими днями позже Верховный суд Башкирии вновь смягчил меру пресечения, изменив ее на запрет определенных действий.

Ратмир Мавлиев вину не признает. По его словам, уголовное дело строится на показаниях его недругов, с которыми у него возник конфликт по поводу муниципальной земли.

В минувший вторник Советский райсуд Уфы начал рассматривать очередное ходатайство следователя СКР по Башкирии, который просил арестовать Ратмира Мавлиева. По его мнению, обвиняемый может скрыться от следствия.

В ходе процесса, по данным портала «Пруфы», стало известно, что у бывшего градоначальника в собственности только квартира. Остальным имуществом владеют его супруга и отец.

Также суд заслушал показания бывшего заместителя главы администрации Уфы Рустама Хазиева (работал в мэрии с конца 2023 по май этого года) и заведующего гаражом администрации. Они заявили, что Ратмир Мавлиев якобы распоряжался перевозить судей из Татарстана на служебных автомобилях в Казань и Самару. При этом эти поездки оформлялись как командировки в зону проведения СВО.

Кроме господина Хазиева, в суде, в частности, озвучили показания директора медиадома «Вся Уфа» Юлии Юмагуеной. Как пишут «Пруфы», поводом для дачи показаний стал видеоролик, в котором уфимская пенсионерка принесла в офис телекомпании угощения для Ратмира Мавлиева. В то время он находился в РКБ. В СКР госпожа Юмагуена якобы сообщила, что ролик был снят по просьбе Рафила Мавлиева — отца экс-градоначальника Уфы. Журналистам директор телекомпании заявила обратное: инициатива была исключительно ее личной. Во вторник, 25 августа, госпожа Юмагуена опубликовала в соцсетях видеоролик, в котором сообщила, что покидает должность директора «Всей Уфы».

Намерена ли прокуратура обжаловать решение суда, вчера выяснить не удалось.

28 августа, когда истечет срок меры пресечения Ратмира Мавлиева, следователь, по данным собеседников «Ъ», вероятно, возьмет у него подписку о невыезде.

Булат Баширов