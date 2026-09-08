Часть членов челябинского правительства сохранила посты

Несколько заместителей губернатора Челябинской области и глав региональных министерств сохранили свои посты после отставки южноуральского правительства из-за учреждения отдельной должности председателя правительства. Соответствующие постановления опубликованы на портале правовой информации.

Станислав Мошаров остался первым заместителем губернатора Челябинской области, Роман Воллерт — заместителем, Сергей Зюсь — заместителем председателя регионального правительства. Сохранили посты южноуральские министры: здравоохранения — Татьяна Колчинская, образования — Виталий Литке, спорта — Владимир Иванов, строительства — Юлий Элбакидзе. Кроме того, главой министерства дорожного хозяйства также остается Андрей Ксензов, архитектуры — Ольга Никитина. Пока неизвестно, сохранили ли должности заместители губернатора области Вадим Евдокимов, Алексей Кобылин, Александр Козлов, Татьяна Кучиц, Александр Лазарев, Алексей Фартыгин и зампреды правительства региона Антон Артемов, Андрей Коляда, Юрий Кузнецов и Юрий Подшивалов. Нет информации и о 12 министрах.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 7 сентября председателем правительства Челябинской области стал Иван Куцевляк. В связи с учреждением этой должности и назначением нового председателя правительства старый состав согласно уставу области был отправлен в отставку.

Виталина Ярховска