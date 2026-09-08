Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sotheby's Фото: sotheby's

Как-то я спросила Даниэлу Маскетти и Дэвида Беннетта, тогда еще возглавлявших ювелирное направление Sotheby’s, возможно ли сегодня, в эпоху, когда практически любую вещь можно за несколько минут проверить онлайн, все еще купить на барахолке сокровище, о котором продавец ничего не подозревает. Даниэла ответила, что теперь это, конечно, гораздо сложнее: люди значительно лучше информированы. Но чудеса все-таки случаются.

Она вспомнила историю плюшевого мишки, купленного буквально за копейки, внутри которого новый владелец обнаружил зашитый бриллиант. Как и почему камень оказался там, достоверно неизвестно; одна из версий — его могли спрятать во время Второй мировой войны, возможно, пытаясь таким образом сохранить драгоценность и передать ее следующему поколению.

В Америке поиску подобных сокровищ посвящены целые телепрограммы: люди приносят экспертам случайные покупки, чтобы узнать, чего они на самом деле стоят. Одна из находок — купленная за несколько десятков долларов маленькая сумочка, оказавшаяся винтажной Cartier с природными рубинами и изумрудами и знаменитым мотивом Tutti Frutti.

Но, пожалуй, самая фантастическая из таких историй — знаменитый Tenner Diamond. В конце 1980-х на car boot sale возле госпиталя West Middlesex в Лондоне женщина заинтересовалась несколькими браслетами в коробке с бижутерией и в итоге сторговала всю коробку с 12 до 10 фунтов стерлингов. Лежавшее там кольцо с огромным прозрачным камнем ее особенно не интересовало. Почти 30 лет кольцо так и прожило среди безделушек и даже пережило восемь переездов.

Только в 2017 году, когда старая шкатулка упала на пол, кольцо выкатилось из нее, и камень неожиданно поймал свет, хозяйка решила все-таки показать его местному ювелиру. Тот посоветовал обратиться в Sotheby’s, а экспертиза GIA подтвердила, что перед ними бриллиант — кушон старой огранки весом 26,27 карата, цвета I и чистоты VVS2, предположительно XIX века. На торгах Sotheby’s в Лондоне кольцо при эстимейте в 350 тыс. фунтов было продано за более 656 тыс. фунтов.

Анна Минакова