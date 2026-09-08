Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Если нет времени, то за вас порыбачат. В Казахстане нашелся стартап по организации удаленного досуга. Пока он работает в демоверсии, и локация пользователям доступна одна — у озера у поселка Енбекши в Алматинской области.

GoFish — сервис по удаленной рыбалке. Механика такая: пользователь, установив приложение или открыв сервис в веб-версии, может целиком управлять процессом. Удочка установлена на специальном держателе, так что можно онлайн по картинке с камеры управлять снастью: перемещать влево-вправо, вниз-вверх, подсекать. Ассистент на месте только насаживает наживку и снимает пойманную рыбу с крючка, чтобы показать улов в камеру. Получается, человек, сидя за компьютером или через смартфон, может как бы дистанционно ловить рыбу, а не только наблюдать за процессом. Улов пока отпускают обратно в воду, но планируется и доставка пойманной рыбы пользователю.

На сайте проекта уже описаны планы о расширении бизнеса, в частности, ожидается увеличение географии присутствия. Поохотиться удаленно хотят предложить на озере Кома в Италии, у фьордов Норвегии, на побережье Мексики. Готовится выход GoFish на Kickstarter и предоставление франшиз.

Судя по опубликованным тарифам, есть только оплата реального времени удаленной рыбалки, никаких взносов и доплат. Минута управления удочкой на озере в Енбекши оценивается в 120 казахстанских тенге (это около 23 руб.); час — 7,2 тыс. тенге или чуть меньше 1,4 тыс. руб. по текущему курсу.

Тем временем в Steam набирает популярность демоверсия игры «Симулятор грибника», где пользователь ходит по отрисованному лесу с корзинкой, собирает грибы, потом сушит на печи или маринует у себя в избушке. Проект уже стал вирусным в соцсетях и имеет все шансы стать одной из главных осенних медитаций.

Яна Лубнина