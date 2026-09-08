«Мэрилин Монро, встав на шпильки от Феррагамо, закрепила успех шпилькой»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Туфли на высоких каблуках с XV века носили придворные обоих полов: женщины, чтобы как-нибудь сравняться в росте с партнерами по танцам, а мужчины, чтобы глядеть на мир свысока. Каблуки были в форме рюмки: широкая нижняя часть должна была обеспечить устойчивость. Результат, однако, был так себе: двигаться без помощи прислуги в такой обуви было затруднительно.

Только через 500 лет проблему решил итальянец Сальваторе Феррагамо. Он с детства мечтал стать дизайнером обуви и ради этого даже изучал анатомию в Калифорнийском университете. Поскольку вес на каблук падает вертикально, решил Феррагамо, то именно верхняя его часть должна быть самой крепкой и широкой. Так появилась привычная нам шпилька — широкий сверху, укрепленный металлической аркой каблук, сужающийся к низу. Мерилин Монро, встав на шпильки от Феррагамо, закрепила успех шпилькой.

Павел Шинский