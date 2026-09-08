Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Музей Фаберже, Санкт-Петербург Фото: Музей Фаберже, Санкт-Петербург

Будучи в Санкт-Петербурге, по целому ряду причин не мог не зайти на большой проект «Любовь земная и любовь небесная», который проходит в Музее Фаберже на Фонтанке.

Во-первых, об этом блокбастере много писали коллеги: был очень пафосный вернисаж во время Питерского экономического форума. В Москве у нас давно не было столь крупного монографического проекта. Да и само художественное семейство Маковских является уникальным явлением в отечественном арт-пространстве.

Судите сами, два известных брата — салонный живописец Константин Егорович Маковский и последовательный передвижник Владимир Егорович, их брат Николай и сестра Александра, сын Константина Владимир. Разобраться в подписях, помнится, в бытность мою антикварным дилером, бывало непросто.

Выставка про любовь оказалась посвящена изобильному наследию только двух старших братьев. Немного жаль, интересно было бы посмотреть на всю семью разом. Но такой проект, видимо, даже столь крупному частному музею поднять непросто: для нынешней выставки работы дали 30 музеев и 10 частных коллекций. Даже из Госмузея Узбекистана приехали 9 полотен.

Заявлено 168 экспонатов. Честно говоря, немного даже устаешь от рядов стилистически схожих женских образов, которые писал безумно популярный во второй половине XIX столетия Константин. Мне, кстати, всегда его брат казался интереснее, и эта выставка только утвердила меня в моем мнении. Образы Владимира Егоровича живее, и даже просто разглядывать их занимательнее. «Две дочери» (одна обслуживает старого отца, другая пришла барыней с визитом), «Деспот семьи» (сам автор на лестнице пишет образ Христа, а внизу вся семья скачет вокруг плачущего младенца)…

А вот от череды красивых дам в одинаковых «селфи»-позах или громадного героического полотна «Подвиг Ивана Сусанина» сводит скулы. Трудно поверить, что когда-то Константин Егорович Маковский был участником «Бунта четырнадцати» против руководства Академии художеств. То есть фактически стоял у истоков рождения «современного искусства», как я обычно рассказываю в своих лекциях.

Дмитрий Буткевич