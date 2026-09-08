Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Первым атлетом в нашей стране, который смог взять высоту выше 2 м, стал Николай Ковтун. Только много лет об этом ничего не было известно: фамилию Ковтун вычеркнули из всех справочников и до 1980-хм гг. о его достижениях не вспоминали. Дело в том, что планку на высоте 2,01 м он взял в 1937 году при переполненных трибунах стадиона «Динамо». Это был рекорд СССР. Мировое достижение тогда составляло 2,09 м, и тренеры были уверены, что спортсмен в состоянии его побить в самое ближайшее время.

Но власти тут же начали проверять прыткого атлета, и выяснилось, что он родился в китайском городе Харбин. Для ареста этого оказалось достаточно: Ковтун обвинен в шпионаже в пользу Японии, арестован и приговорен к десяти годам лагерей, а семью выслали из столицы. После этого забвению предали не только его фамилию, но и рекорд.

В 1947-м Николая отпустили, но потом власти опять пытались сфабриковать ложное обвинение. Только после смерти Сталина Ковтун с семьей смог вернуться в Москву и устроиться в Университет спорта. Но даже реабилитация не вернула его рекорд в спортивные справочники. Только в 1988 году, когда чемпиона уже не было в живых, его знаменитый результат, который в 1937-м назвали прыжком в будущее, опубликовал журнал «Легкая атлетика».

Владимир Осипов