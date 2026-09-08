Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: IFA Berlin Фото: IFA Berlin

На выставке бытовой электроники — берлинской IFA — прошло самое крупное в истории мероприятия шоу с участием гуманоидов — Robots on the Runway. На подиум вышли роботы 11 команд. Они танцевали, садились на шпагат, выполняли сальто назад и другие трюки. Шоу было частью IFA Next — отдельной зоны будущих технологий, где количество компаний выросло почти до 300. И большое число среди них — китайские (Engine AI, AgiBot, Unitree, Dobot, DeepRobotics и другие).

Количественный перевес производителей из Поднебесной заметен на всей выставке. Их 932, что примерно половина от всех (1900) компаний-участников. Для сравнения: Германию, где проходит IFA, представляет 201 вендор. Масштаб, конечно, не гарантирует пользу.

Аналитики Counterpoint Research выяснили, что свыше 60% мировых поставок гуманоидов в первом полугодии 2026-го пришлось на развлечения, выступления, сбор данных и исследования. Лишь 13% поставок предназначались для интеллектуального производства, и еще 5% — для складов и логистики. Другими словами, человекоподобные машины пока не в цехах, а все больше на подиумах и в лабораториях.

Китайские разработчики проверяют своих в разных сценариях. На заводах речь об операциях с материалами, сортировке и сборке. А исследователи военной структуры, по данным Reuters, изучают возможность применять гуманоидов в городских боях. В одном из сценариев человекоподобные вместе с беспилотным транспортом, роботами-псами и живой пехотой зачищают здание. Вооруженных машин в описанной модели не замечено.

У европейских игроков логика другая — инвестиции в обучение, вычислительную основу и промышленную интеграцию роботов. Один из заметных примеров — немецкая NEURA Robotics. В июне 2026 года компания привлекла порядка $1,4 млрд (при оценке около $7 млрд). Среди инвесторов — Bosch, Amazon, Nvidia и Qualcomm. Кстати, гуманоид NEURA 4NE1 выступал на берлинском подиуме. А накануне компания объявила партнерство с итальянской SECO. Последняя разработает вычислительные модули для немецких роботов. А еще в Италии откроют центр, где гуманоидов будут обучать на данных и задачах из производства полупроводников и электроники.

Александр Леви