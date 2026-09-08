Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Снять обувь, выйти на траву и постоять босиком — так в соцсетях предлагают бороться со стрессом. Практику называют grounding, или «заземлением». А последователям обещают все: от расслабления до улучшения сна. Причем сейчас появляются вариации. Например, вирусное «соляное заземление», которое получает распространение в Великобритании. Англичане перед сном любят постоять на крупной соли, утверждая, что это помогает перевести организм в состояние «отдыха и восстановления».

А что говорит наука? В отдельных работах сообщалось об изменениях уровня кортизола, субъективного стресса и даже боли. Но многие исследования проводились на очень маленьких группах, поэтому доказать, что эффект объясним именно контактом с землей и передачей неких электронов через стопы, пока невозможно.

Тем не менее, прогулка босиком может расслаблять, но не из-за того, что организм напитывается чем-то целебным, а просто потому что вы находитесь на природе, занимаетесь физической активностью, сенсорной стимуляцией стоп и переключаете внимание. Тренд выходит за пределы соцсетей, складываясь в отдельный формат досуга. Босоногие тропы популярны в США, Европе и, конечно, в России. Например, в Москве и области такие маршруты появились намного раньше вирусных роликов. Все ради сенсорного контакта с природой и необычного опыта прогулки.

Анна Кулецкая