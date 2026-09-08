Коммерсантъ Клуб и Cosmoscow: диалоги об искусстве

3 сентября «Клуб Коммерсантъ» вместе с главным редактором «Коммерсантъ Стиль» Ильей Петруком провел в Гостиной коллекционеров Cosmoscow беседу о главных трендах современного искусства. В ней приняли участие Николай Дмитриев, сооснователь галереи современного искусства PENNLAB, и Федор Тощев, художник, фотограф, чьи работы были представлены на стенде «В гостях у коллекционера» Зои Галеевой. (Стенд стал победителем премии «Коллекционер года» и представил художественное собрание коллекционера.) Продюсером мероприятия и модератором выступила Мария Синдинская, директор по развитию «Коммерсанта».

Начали обсуждение с классического вопроса «Почему современное искусство так популярно именно сейчас?», далее обсудили, как начать собирать свою коллекцию, и, наконец, подошли к теме формирования цены произведения искусства.

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Илья Петрук посоветовал начинающим коллекционерам выбирать искусство душой. «Я обсуждал это с галеристами, с арт-дилерами, с художниками, в конце концов. Все они одним из первых пунктов называют одно и то же: коллекция должна в первую очередь нравиться вам. Вы можете коллекционировать искусство, чтобы его перепродать, но, во-первых, в таком подходе нет души. А во-вторых, нужно любить то, что тебя окружает. Если вы выбираете понравившийся предмет и потом он выстреливает и вы зарабатываете на нем кучу денег, это идеальный джекпот. Если не выстреливает, то кучу денег вы не зарабатываете, но все равно находитесь в окружении чего-то прекрасного».

Николай Дмитриев при выборе произведений искусства рекомендует полагаться на репутацию галереи, которая выступает своеобразным фильтром при выборе работ. «Для галериста очень важно формировать надежную галерею, которая работает с хорошими, сильными художниками. Вот есть ученые-теоретики, есть ученые-практики. Задача ученого-практика — создать что-то удобное, прикладное, получить на это патент и зарабатывать на этом деньги. Задача художника — создать новый проект и не быть вторичным».

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Федор Тощев предусмотрительно не стал делить искусство на плохое и хорошее. «Есть искусство, которое станет культурным наследием, а есть искусство, которое просто декоративное — оно украшает интерьеры, радует глаз, но в историю не войдет». Также Федор рассказал про идею своих работ, которые были представлены на Cosmoscow на стенде Зои Галеевой: «Я много лет исследую Рыбинское водохранилище. На момент его создания в 1940-х это был самый крупный искусственный водоем на планете. И мне всегда была интересна противоречивость этого водохранилища, которое выглядит как море, ведет себя как море, но при этом ежеминутно поддерживается человеком. Решения людей постоянно трансформируют ландшафт. И я его трансформирую по-своему — использую руины, камни, которые нахожу там же, в этих локациях. И название я даю соответственно. Как правило, это название деревень — либо существующих, либо уже давно исчезнувших...»