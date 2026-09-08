Заместителем губернатора Челябинской области назначен Андрей Грачев

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил на должность своего заместителя Андрея Грачева и провел рабочую встречу с новым коллегой. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Андрею Грачеву 38 лет. Трудовую деятельность начал в 2010 году в коммерческих структурах. В 2024-м стал первым заместителем министра строительства Самарской области — главным архитектором. С 2025 года был министром градостроительной политики региона. В новой должности будет курировать работу челябинских министерств архитектуры, строительства, дорожного хозяйства, а также главного управления государственного строительного надзора региона и южноуральского госкомитета охраны объектов культурного наследия.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 7 сентября председателем правительства Челябинской области стал Иван Куцевляк. В связи с учреждением этого поста было расформировано правительство региона.

Виталина Ярховска