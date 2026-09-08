Дроппер из Тольятти и его сообщница компенсируют Ларисе Долиной вред на 114 млн рублей

Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил иск певицы Ларисы Долиной о возмещении вреда, причиненного преступлением. Солидарно с Анжелы Цырульниковой и тольяттинского дроппера Андрея Основы взыскано 114,1 млн рублей в счет возмещения ущерба и 335,2 тыс. рублей государственной пошлины. Решение оглашено во вторник, 8 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

В ноябре 2025 года преступники получили реальные сроки со штрафами на суммы от 900 тыс. до 1 млн рублей. При этом житель Тольятти Андрей Основа был приговорен к четырем годам колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Долина

Фото: Алексей Бобров / Коммерсантъ Лариса Долина

Фото: Алексей Бобров / Коммерсантъ

Исковые требования были заявлены к четырем фигурантам уголовного дела — Анжеле Цырульниковой, Дмитрию Леонтьеву, Артуру Каменецкому и Андрею Основе. Однако в отношении двух из них рассмотрение не состоялось: производство выделено в отдельные делопроизводства.

Дмитрий Леонтьев, ранее приговоренный к семи годам колонии особого режима, заключил контракт с Минобороны и убыл в зону СВО — дело в отношении него приостановлено. В отношении Артура Каменецкого материалы выделены отдельно из-за отсутствия подтверждения его извещения о судебных заседаниях.

По данным следствия, преступления были совершены с апреля по июнь 2024 года: неустановленные соучастники звонили артистке с территории Украины и убеждали ее перевести накопления на «безопасные счета». В результате Лариса Долина лишилась сбережений, а также продала пятикомнатную квартиру площадью 236,3 кв. м в Хамовниках за 112 млн рублей, передав вырученные средства мошенникам. С учетом банковских комиссий и расходов на сделку общий ущерб превысил 317 млн рублей.

Хамовнический суд Москвы впоследствии признал сделку недействительной, и квартира была возвращена певице. Но покупательница Полина Лурье обжаловала решение: в декабре 2025 года Верховный суд РФ признал право собственности на жилье за ней. В январе 2026 года Мосгорсуд обязал Ларису Долину выселиться — по данным адвоката покупательницы, артистка и ее внучка покинули квартиру, ключи были переданы новому собственнику.

Заседание по аналогичному иску в отношении Артура Каменецкого назначено на 20 октября.

Георгий Портнов