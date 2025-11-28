Житель Тольятти осужден на 4 года за хищение 300 млн рублей у Ларисы Долиной

Житель Тольятти Андрей Основа приговорен к четырем годам колонии за мошенничество с деньгами певицы Ларисы Долиной. Установлено, что он с соучастниками похитил у народной артистки РФ более 300 млн руб. Приговор вынес Балашихинский городской суд Подмосковья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Вместе с Андреем Основой осуждены Артур Каменецкий из Йошкар-Олы, Дмитрий Леонтьев и тренер по пилатесу из Кирова Анжела Цырульникова. Сумма похищенных средств и имущества составляет более 317,6 млн рублей. Анжела Цырульникова и Артур Каменецкий получили по семь лет колонии, Дмитрий Леонтьев — семь лет особого режима.

Все фигуранты дела оштрафованы на суммы от 900 тыс. до 1 млн руб. Анжела Цырульникова также осуждена за три аналогичных эпизода в отношении пенсионерок Галины Кукушкиной и Валентины Шулик.

Георгий Портнов