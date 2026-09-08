Зарубежные СМИ: Как развивается противостояние США и Ирана?

Нефть приближается к отметке в $100 на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость марки Brent прибавляет почти 2%. На рынке опасаются возможных перебоев с поставками сырья, пишет Bloomberg. По словам аналитиков, ограничения на поставки нефти из Персидского залива могут сохраниться до конца года. В Госдепе США тем временем предостерегли Иран от попыток шантажировать мировую экономику блокадой Ормуза. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Цикличные обострения через паузу — типичный почерк Ирана в этой войне, отмечает Reuters. На новый виток Тегеран зашел с атаки на американские суда. В то же время поддерживаемые Ираном ополченцы-хуситы устроили нападения в нескольких городах Саудовской Аравии, в результате чего пострадали больше 70 человек. Это еще один признак того, что конфликт рискует перерасти в масштабную региональную войну, поскольку дипломатический диалог застопорился, делает вывод агентство.

Несмотря на попытки США открыть Ормузский пролив, Иран продолжает препятствовать грузоперевозкам. За последние сутки прошли только 7 судов. В то же время вырос трафик через Баб-эль-Мандебский пролив, ведущий в Аденский залив Аравийского моря. В понедельник его пересекли 29 грузовых судов, в воскресенье — 17. «Аль-Джазира» пишет, что Тегеран уже в ближайшие дни может создать зону отчуждения, то есть новую линию ограниченного доступа в Персидском заливе. Также готовятся обновленные маршруты через Ормуз. Это станет ответом на операцию Вашингтона «Экономический изгой».

Иран стремится прописать новые правила контроля над проливом вместе с Оманом. Предполагается, что в конечном итоге страны станут взимать транзитные сборы с каждого судна. И по заверениям Тегерана, соглашение будет принято уже вскоре. Документ предусматривает временный безопасный маршрут для судоходства. Впрочем, Bloomberg ставит этот план под сомнение, напоминая о атаке США 6 сентября на иранские танкеры.

На новости вокруг акватории отреагировали и цены. Стоимость барреля приблизилась к $100. Фьючерсы растут на опасениях, что боевые действия возобновятся и это серьезно нарушит поставки сырья. Кроме того, Китай активно наращивает закупку нефти. Повышение спроса привело, в свою очередь, к росту цен на сорта из Африки, Канады и Латинской Америки.

В США тем временем рассуждают о сокращении своего присутствия на Ближнем Востоке, пишет CNN. После терактов 11 сентября Вашингтон расширял сеть военных и разведывательных объектов в регионе. Теперь же, по словам источников издания, в различных военных структурах и спецслужбах обсуждают сокращение количества объектов и уменьшение численности личного состава. Недавние боевые действия с Ираном обнажили серьезную уязвимость американской инфраструктуры в регионе. За полгода там погибли 18 американских военнослужащих.