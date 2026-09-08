Это не победа «Альтернативы для Германии», а проигрыш действующей власти. Так комментируют результаты выборов в Саксонии-Анхальт жители ФРГ, с которыми поговорил “Ъ FM”. Скоро голосование пройдет в Берлине и в Мекленбурге-Передней Померании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Liesa Johannssen / Reuters Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Символом победы АдГ стал отказ компании Intel от строительства завода по производству полупроводников в Магдебурге, отмечает Euronews. Стоимость проекта оценивалась в €30 млрд. Но экономические проблемы в Германии начались задолго до популярности ультраправых, говорит житель Потсдама Андрей Чернодаров:

«АдГ — реваншистски настроенная фракция, выступающая, например, за переосмысление памятников советскому освободительному солдату. Ничего для своего успеха они не совершили — все за них сделали партии у власти. Их политика ведет в никуда и вызывает недоразумение у многих групп населения. Рабочие места сокращаются, фабрики закрываются, огромные налоги уходят на инвестиции, не приносящие развития Германии».

Лидер списка АдГ Ульрих Зигмунд после региональной победы заявил, что думает не только о Саксонии-Анхальт. «Это сигнал для всей Германии», — предупредил политик. Слова Зигмунда пугают, поделился с “Ъ FM” житель Дрездена Вилли Боос:

«Выступала 90-летняя женщина, прошедшая Освенцим, и сказала: "Я никогда не думала, что возвращаются времена 30-40-х в Германии". Люди еврейской национальности очень переживают за то, что происходит сейчас. Популистские лозунги играют на недовольстве политикой ведущих партий».

В ближайшие недели давление на канцлера Фридриха Мерца будет стремительно расти, пишут немецкие СМИ. Вместо реформ правительство предпочитало дискуссии, отмечает немецкий политолог Дирк Эммерих. По его словам, люди почувствовали, что этого недостаточно для перемен. Поэтому избиратели Саксонии-Анхальт проголосовали за АдГ, рассказал “Ъ FM” корреспондент телеканала RTVI в Берлине Андрей Ежов:

«За реакцией жителей я наблюдал на центральной площади Магдебурга. Вечером у здания ландтага собрались в основном оппоненты АдГ. В первые минуты после экзит-поллов многие не скрывали разочарования, признавая, что худшего сценария удалось избежать — АдГ все равно не сможет сформировать правительство региона в одиночку».

На федеральном уровне АдГ лидирует в рейтинге популярности с 28%, показал недавний опрос Института общественного мнения INSA. Европа проходит проверку на прочность, считает немецкий политолог, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар:

«Это политическая система либеральной демократии, которой мы в Германии гордились и за которой ухаживали. После объединения страна сейчас не на стадии краха, но глубоких эволюционных изменений».

АдГ выступает против поддержки Берлином Украины и за сближение с Россией. Кроме того, партия требует ужесточения миграционной политики и более консервативных норм в образовании. С ее стороны раздаются голоса за выход Германии из Евросоюза и возврат от евро к немецкой марке.

Леонид Пастернак