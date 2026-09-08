У ТЦ складывается с ПВЗ

Расширенные ПВЗ могут появиться в торговых центрах как альтернатива складам маркетплейсов, сообщили в Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла. По ее оценкам, сейчас к такой «коллаборации» готовы 70% ТЦ по всей стране. Представители рынка электронной коммерции допускают, что предложение может быть полезно, но с оговорками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам главы АТЭР Павла Люлина, торговые центры могут предложить маркетплейсам инфраструктуру сразу нескольких форматов: от микрохабов площадью 150-300 кв. м вплоть до общегородских площадью до 5 тыс. кв. м. Концептуально речь, по сути, о капитуляции ТЦ перед e-commerce, отмечают собеседники “Ъ FM”.

В прошлом году отраслевой Союз торговых центров уже предлагал маркетплейсам «особое» партнерство. Но тогда инициатива оказалась неактуальной. Теперь же, по некоторым данным, после решения Ozon переформатировать свои ПВЗ в мини-логистические центры идея снова замелькала на горизонте. В ближайшее время ее оформят и передадут в Минпромторг, рассказал глава Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин:

«Ситуация не критическая, но вакансия выросла. В прошлом году она составляла 7%, а сейчас — 9%. Высвобождаются площади, которые можно было бы сдать под расширенные форматы ПВЗ.

По сути, это не отличается от формата магазинов, потому что там есть какой-то небольшой складской запас. Риски возможен всегда. Все-таки есть разница между большими складами классами "А" и торговыми центрами, где такая площадь занимает, может быть, 5% от общей».

По самым пессимистичным прогнозам, число вакантных площадей в торговых центрах может вырасти до 20%, отмечал Forbes. И едва ли привлечение маркетплейсов станет панацеей для обеих сторон, считает коммерческий директор Oborot.ru Владимир Бугаевский:

«Торговые центры готовы предложить кому угодно что угодно. Они испытывают экзистенциальный кризис своей модели. Посмотрим хотя бы на тот же "М.Видео", который в разы срезал свои площади. Там дорого, проходимость падает, люди заказывают на маркетплейсах, в итоге экономика не бьется. В целом, модель вроде жизнеспособна. Если мы говорим про что-то более крупное, я не понимаю, чем ТЦ как цель отличается от распределительного центра, особенно если первый находится за чертой города или это не такой защищенный мегаполис».

Ранее “Ъ FM” рассказывал, что освободившиеся квадраты в торговых центрах стали занимать под гастропространства, фитнес-клубы, падел-корты и термы. Таких арендаторов уже больше половины, указывал Forbes. Коллаборация ТЦ и ПВЗ тоже может быть выгодна, рассуждает гендиректор компании «Смарт ПРО», селлер на маркетплейсах Сергей Игнатьев:

«ТЦ смогут заработать и вернуть поток покупателей. С другой стороны, мы в последнее время сталкиваемся с большими очередями в сортировочных центрах на сдачу товара. Все селлеры перешли на режим FBS. Это значит, что сдавать свои товары нужно каждый день. И чем больше будет таких центров приема, тем всем лучше. До ближайшего сортировочного центра, куда удобно ездить с нашего склада, 13 км. Если где-то будет удобный центр на меньшем расстоянии, то мы, конечно, поедем туда».

Но в итоге все равно все упрется в условия, подчеркнул коммерческий директор Oborot.ru Владимир Бугаевский:

«Уверен, что они придумают специальное ценообразование для таких пунктов приема товаров. Не обязательно должны быть сразу самые крутые проходимые места, здесь это не сильно влияет. Но в итоге экономика будет как-то биться».

В прежней концепции Союза торговых центров онлайн-площадкам обещали сниженные арендные ставки и совместную рекламную активность. Но с ограничением доставки крупногабаритных и дорогостоящих товаров в такие ПВЗ в радиусе 5 км от ТРЦ игроки рынка сочли этот пункт, мягко говоря, спорным.

Екатерина Вихарева