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У ТЦ складывается с ПВЗ

Какой формат работы площадки могут предложить селлерам

Расширенные ПВЗ могут появиться в торговых центрах как альтернатива складам маркетплейсов, сообщили в Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла. По ее оценкам, сейчас к такой «коллаборации» готовы 70% ТЦ по всей стране. Представители рынка электронной коммерции допускают, что предложение может быть полезно, но с оговорками.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам главы АТЭР Павла Люлина, торговые центры могут предложить маркетплейсам инфраструктуру сразу нескольких форматов: от микрохабов площадью 150-300 кв. м вплоть до общегородских площадью до 5 тыс. кв. м. Концептуально речь, по сути, о капитуляции ТЦ перед e-commerce, отмечают собеседники “Ъ FM”.

В прошлом году отраслевой Союз торговых центров уже предлагал маркетплейсам «особое» партнерство. Но тогда инициатива оказалась неактуальной. Теперь же, по некоторым данным, после решения Ozon переформатировать свои ПВЗ в мини-логистические центры идея снова замелькала на горизонте. В ближайшее время ее оформят и передадут в Минпромторг, рассказал глава Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин:

«Ситуация не критическая, но вакансия выросла. В прошлом году она составляла 7%, а сейчас — 9%. Высвобождаются площади, которые можно было бы сдать под расширенные форматы ПВЗ.

По сути, это не отличается от формата магазинов, потому что там есть какой-то небольшой складской запас. Риски возможен всегда. Все-таки есть разница между большими складами классами "А" и торговыми центрами, где такая площадь занимает, может быть, 5% от общей».

Трафик ТЦ в первом квартале сократился на 2%

По самым пессимистичным прогнозам, число вакантных площадей в торговых центрах может вырасти до 20%, отмечал Forbes. И едва ли привлечение маркетплейсов станет панацеей для обеих сторон, считает коммерческий директор Oborot.ru Владимир Бугаевский:

«Торговые центры готовы предложить кому угодно что угодно. Они испытывают экзистенциальный кризис своей модели. Посмотрим хотя бы на тот же "М.Видео", который в разы срезал свои площади. Там дорого, проходимость падает, люди заказывают на маркетплейсах, в итоге экономика не бьется. В целом, модель вроде жизнеспособна. Если мы говорим про что-то более крупное, я не понимаю, чем ТЦ как цель отличается от распределительного центра, особенно если первый находится за чертой города или это не такой защищенный мегаполис».

Смогут ли управляющие торговых центров защитить здания от налетов БПЛА

Ранее “Ъ FM” рассказывал, что освободившиеся квадраты в торговых центрах стали занимать под гастропространства, фитнес-клубы, падел-корты и термы. Таких арендаторов уже больше половины, указывал Forbes. Коллаборация ТЦ и ПВЗ тоже может быть выгодна, рассуждает гендиректор компании «Смарт ПРО», селлер на маркетплейсах Сергей Игнатьев:

«ТЦ смогут заработать и вернуть поток покупателей. С другой стороны, мы в последнее время сталкиваемся с большими очередями в сортировочных центрах на сдачу товара. Все селлеры перешли на режим FBS. Это значит, что сдавать свои товары нужно каждый день. И чем больше будет таких центров приема, тем всем лучше. До ближайшего сортировочного центра, куда удобно ездить с нашего склада, 13 км. Если где-то будет удобный центр на меньшем расстоянии, то мы, конечно, поедем туда».

Как торговые центры будут замещать уходящих ритейлеров

Но в итоге все равно все упрется в условия, подчеркнул коммерческий директор Oborot.ru Владимир Бугаевский:

«Уверен, что они придумают специальное ценообразование для таких пунктов приема товаров. Не обязательно должны быть сразу самые крутые проходимые места, здесь это не сильно влияет. Но в итоге экономика будет как-то биться».

Чем ТЦ заполняют освободившиеся ритейл-площадки

В прежней концепции Союза торговых центров онлайн-площадкам обещали сниженные арендные ставки и совместную рекламную активность. Но с ограничением доставки крупногабаритных и дорогостоящих товаров в такие ПВЗ в радиусе 5 км от ТРЦ игроки рынка сочли этот пункт, мягко говоря, спорным.

Екатерина Вихарева

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