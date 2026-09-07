«Volga арена» готовится к тестовому матчу

Ледовый дворец на Стрелке в Нижнем Новгороде «Volga арена» 7 сентября примет первый хоккейный матч: молодежный хоккейный клуб «Чайка» откроет сезон МХЛ 2026/2027 домашним матчем с «Ирбисом». Перед тестовым матчем арену показали журналистам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Подготовка к тестовому матчу на "Volga арена" Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ На информационном стенде представлено письмо губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и поручение президента РФ Владимира Путина о строительстве ледовой арены. Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 6 Подготовка к тестовому матчу на "Volga арена" Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ На информационном стенде представлено письмо губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и поручение президента РФ Владимира Путина о строительстве ледовой арены. Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

С открытием ледовой арены на Стрелке завершились основные стройки и благоустройство: в 2018 году открыли футбольный стадион, к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году благоустроили территорию и обустроили пакгаузы — сохранившиеся павильоны Всероссийской промышленной выставки 1896 года.

Базовым арендатором новой арены станет хоккейный клуб «Торпедо», который начнет играть на ней 14 сентября. Исполнительный директор «Volga арена» Алексей Кудаков рассказал, что клуб внес более 100 пожеланий и замечаний при проектировании и строительстве спортивного сооружения, и их постарались учесть.

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло назвал арену на Стрелке уникальной для России: она имеет три льда (основной и два тренировочных) и обустроена для следж-хоккея.

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга добавил, что на новой арене клуб наконец сможет выполнять все современные требования Континентальной хоккейной лиги, чего прежняя площадка, дворец спорта «Нагорный», уже физически не могла делать. В частности, это внушительный список требований по оснащению раздевалки команды гостя. На «Volga арене» все будет соответствовать высоким стандартам, подчеркнул руководитель нижегородского хоккейного клуба. «Надеюсь, это скрасит их печаль от поражений, которые будет им наносить хоккейная команда "Торпедо"», — пошутил он.

Ирина Швецова