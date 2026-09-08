В Адамовском районе Оренбуржья огонь отошел от населенных пунктов

Ситуация с тушением ландшафтных пожаров в Адамовском районе Оренбургской области стабилизирована. Огонь отошел от населенных пунктов, угрозы жителям нет, пострадавших не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На месте работают 10 человек и 4 единицы техники. В Кваркенском районе к тушению привлечены 12 человек и 6 единиц техники.

К тушению огня привлечены аэромобильные группировки из Самарской и Ульяновской областей. На помощь региону всего было отправлено 77 человек и 9 единиц техники.

По данным оперативного штаба, сложная обстановка сохраняется в нескольких муниципалитетах. В Беляевском районе, где объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, по-прежнему действует режим ЧС, а самолет ИЛ-76 уже сбросил первые 42 тонны воды.

Задействованы 171 человек и 49 единиц техники. Утром к тушению подключилась авиация: ИЛ-76 произвел сброс 42 тонн воды.

В Кувандыкском округе площадь горения достигла 15 тыс. га — на территории работают 10 человек и 5 единиц техники. В Новоорском районе, у поселка Гранитный, огонь охватил 8,5 тыс. га, к ликвидации привлечены 11 человек и 5 единиц техники.

В Кваркенском районе к тушению привлечены 12 человек и 6 единиц техники. Для усиления группировки в регион переброшены аэромобильные подразделения из соседних областей: из Самарской — 50 человек и 7 машин, из Ульяновской — 27 человек и 2 единицы техники. Работы на всех участках продолжаются.

Яна Вежлева