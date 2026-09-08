Замглавы СКР по Воронежской области назначен Андрей Карнов
Заместителем руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области назначен полковник юстиции Андрей Карнов. Соответствующий приказ подписал председатель СКР Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в ведомстве.
Замруководителя управления СКР по Воронежской области Андрей Карнов
Фото: управление Следственного комитета России по Воронежской области
Андрей Карнов родился в 1977 году в Рязанской области. В 1998 году получил высшее юридическое образование в Рязанском институте права и экономики МВД РФ. С 1998 года занимал различные посты в следственных органах МВД и органах СКР по Рязанской области. С 2011 года и до последнего назначения возглавлял отделы по расследованию особо важных дел в рязанском ведомстве.
С конца 2024 года управлением СКР по Воронежской области руководит Михаил Селюков, сменивший на этом посту Кирилла Левита. Последний возглавлял ведомство десять лет, впоследствии перешел на работу в областную думу. В региональном парламенте господин Левит сначала занимал должность полномочного представителя губернатора, затем стал вице-спикером.