В Воронежской области продажи топлива в сентябре превысили показатели 2025 года

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В начале сентября объемы продаж топлива в Воронежской области превысили показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в правительстве региона. Уточняется, что все горючее поступает в область с внутренних или белорусских НПЗ.

По данным на утро 7 сентября, бензин марки АИ-92 был в наличии почти на 73% заправок, АИ-95 реализовали более 54% АЗС, а дизельное топливо — свыше 88% станций.

В правительстве региона уточнили, что почти все поставщики сохраняют ограничения на отпуск топлива. В городе разрешено залить 30–40 л в один бак, на трассе — 50 л. Дизель большая часть АЗС продает без ограничений. На заправках федеральных сетей также нельзя покупать топливо в канистры, у ряда региональных компаний такого запрета нет.

Накануне министр сельского хозяйства Воронежской области Валерий Мелещенко заявил, что ситуация с обеспечением аграриев горючим постепенно восстанавливается. По его словам, оптовые поставки горючего через структуры «Роснефти» идут без сбоев, негосударственные компании работают с задержками «из-за ситуации на бирже и ограниченных возможностей НПЗ».

Алина Морозова