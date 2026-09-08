Главным остается вопрос Донбасса, об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью порталу Axios по результатам контактов со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Главная задача на данном этапе, по словам президента Украины, возобновить переговоры. В Кремле ранее не исключили возможности нового этапа диалога. По данным газеты Le Figaro, встречи украинской, российской и американской делегаций могут состояться после выборов в Госдуму. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что надежд на положительный результат по-прежнему немного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер вернулись домой после двухдневных встреч на высшем уровне в Москве и Киеве. Конкретики крайне мало, одни общие слова: визитом довольны, есть прогресс, рассчитываем добиться мира до начала зимы. Согласно же неофициальной информации, спецпредставители Дональда Трампа привозили новый мирный план.

Всерьез его обсуждать нет смысла, поскольку никакого официального подтверждения на этот счет не поступало. Можно лишь сказать, что там по-прежнему прописан вывод украинских войск из Донбасса, но с рядом новых условий, которые должны как бы сгладить негатив для Украины.

Однако для начала нужно возобновить переговоры. В этой части также нет определенности. Кремль заявил, что не намерен раскрывать подробности контактов с американскими посредниками, поскольку неизвестно, что решили в украинской столице.

К вечеру следующего дня газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец (что характерно) сообщила, что Россия будет готова возобновить диалог после выборов в Госдуму, то есть в конце сентября-начале октября, но скорее всего позже. Почему Франция? Потому что европейские представители также присутствовали в Киеве. Почему речь идет о выборах, тоже понятно: нужно полностью сформировать парламент.

Владимир Зеленский в интервью порталу Axios все это, по сути, подтвердил. Также, по его словам, обсуждается некая деэскалация в зимний период, в частности, воздушное и морское перемирие. Переговорной площадкой может стать Нью-Йорк во время Генеральной ассамблеи ООН.

В общем и целом, прорывом все происходящее очень трудно назвать. Но есть один интересный момент. Журналист Axios спросил, возможен ли такой вариант, что Владимир Путин пойдет на относительные уступки Дональду Трампу накануне выборов в Конгресс, дабы поддержать американского лидера, что в теории поможет тому избежать импичмента. Ведь каким бы ни был 47-й президент Соединенных Штатов, следующий может быть намного хуже для российской стороны. Зеленский ответил: да, такое возможно. Собственно, это и есть основной результат происходящих событий. Не секрет, что в таком случае Трамп будет по-своему обязан партнеру.

Как известно, сразу после американских выборов в Китае пройдет саммит АТЭС, где возможна трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Это прямая возможность расчертить так называемые красные линии и определить новую мировую архитектуру.

Но не будем так сильно забегать вперед. Пока что никакого даже намека на указанную выше деэскалацию не наблюдается. Тем более тот же Зеленский не скрывает скептического настроя и почти уверен, что противостояние продлится зимой, поэтому Украине нужно больше оружия и боеприпасов. Соответственно, Россия имеет возможности завершить конфликт к Новому году силовым путем.

Дмитрий Дризе