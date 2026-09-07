За сутки при обстрелах Белгородской области три человека погибли, семеро ранены

За минувшие сутки ВСУ нанесли 138 ударов по Белгородской области. Как сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев, в результате три мирных жителя погибли, еще семеро пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В оперштабе региона уточнили, что в районе села Октябрьская Готня Борисовского округа в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль погибли мужчина и женщина. Повреждено транспортное средство. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа из-за удара беспилотника погиб мужчина. Ранения получили семь человек в Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах. Все пострадавшие продолжают лечение амбулаторно.

По данным господина Шуваева, также атакам подверглись Алексеевский, Белгородский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Красногвардейский, Краснояружский, Новооскольский, Ровеньский, Старооскольский, Чернянский и Яковлевский округа. Над ними сбили 132 беспилотника. Также ВСУ шесть раз обстреляли муниципалитеты с помощью артиллерии и реактивных систем залпового огня и девять раз сбросили взрывные устройства с дронов.

Сутками ранее ВСУ нанесли 102 удара по Белгородской области. Тогда погибли три мирных жителя, ранения получили четыре человека в Белгородском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах.

Алина Морозова