В Челябинской области вырастут поставки бензина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил об увеличении лимитов поставок моторного топлива в регион после консультаций с правительством РФ. Решение принято на фоне сбоев в логистике у ряда производителей, приведших к дефициту, в частности, бензина марки АИ-95. Для стабилизации ситуации власти региона намерены провести прямые переговоры с руководством ПАО «Газпром нефть» и ПАО «ЛУКОЙЛ». Об этом губернатор сообщает в социальных сетях.

Глава региона отметил, что обратился в правительство Российской Федерации с просьбой увеличить объемы отгрузки топлива для Южного Урала. Инициативу поддержал вице-премьер Александр Новак, который дал соответствующее поручение Министерству энергетики РФ. В ходе переговоров стороны договорились не только об увеличении общих лимитов, но и о схеме замещения: выпадающие объемы производителей будут компенсировать поставками от других нефтяных компаний.

По словам Алексея Текслера, наиболее острая ситуация на данный момент наблюдается в сегменте бензина АИ-95. При этом уже достигнуты договоренности о дополнительных поставках АИ-92. Губернатор подчеркнул, что перенастройка логистических цепочек потребует «определенного времени», в связи с чем региональный оперативный штаб продолжит мониторинг ситуации в ежедневном режиме.

В ближайшие дни господин Текслер намерен провести личные встречи с полномочными представителями крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний — «Газпромнефти» и «ЛУКОЙЛа». Цель переговоров — оперативное улучшение топливообеспечения на АЗС области. Ситуация с дефицитом бензина, которую губернатор охарактеризовал как общую для ряда субъектов РФ, взята под его личный контроль.

Евгений Рыженьков