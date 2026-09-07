Жителей центральной части Оренбуржья могут эвакуировать из-за ландшафтного пожара

В Беляевском районе Оренбургской области продолжается ликвидация крупного ландшафтного пожара. На данный момент действуют четыре очага возгорания общей площадью от 15 до 20 тыс. га — об этом накануне сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

К тушению привлечены 50 человек и 23 единицы техники — силы региональной противопожарной службы, ГУ МЧС России по Оренбургской области и добровольные пожарные команды. Для создания минерализованных полос задействована сельхозтехника. По решению комиссии из областного центра дополнительно направят водовозы.

В пресс-службе также заявили, что на данный момент существует угроза перехода огня на три населенных пункта Беляевского района. В районном центре сейчас развернуты три пункта временного размещения (ПВР) для превентивной эвакуации жителей.

В ПВР подготовлено порядка 70 мест, однако эвакуированных пока нет — жители трех населенных пунктов предпочли разместиться у родственников. При этом на базе Беляевского РДК и Дома детского творчества оборудованы спальные места и организовано горячее питание на случай приёма населения. Ситуация находится на контроле районной администрации.

Яна Вежлева