Старая дружба пригодится в «новую эру»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Пыльцина

Фото: из архива ИКСА РАН Елена Пыльцина

Фото: из архива ИКСА РАН

Проходящий на этой неделе визит генсека ЦК Компартии Вьетнама (КПВ) и президента этой страны То Лама в Россию открывает новую страницу в отношениях двух стран. Это первый с 1991 года государственный визит в Российскую Федерацию руководителя Вьетнама, одновременно возглавляющего партию и государство. Особенно важно, что поездка проходит вскоре после XIV съезда КПВ и выборов в Национальное собрание XVI созыва, то есть в момент, когда Вьетнам обновил властную вертикаль и как раз формирует ориентиры своего развития на ближайшие годы.

Для Ханоя наступает время, которое сами вьетнамские руководители называют «новой эрой».

XIV съезд КПВ закрепил курс на ускоренную модернизацию, технологическое обновление и повышение самостоятельности национальной экономики.

Поставлена задача выйти на двузначные темпы экономического роста, добиться к 2030 году, столетию партии, статуса развитой страны с современной промышленностью, а к 2045 году, столетию независимости,— статуса страны с высокими доходами.

И речь идет не просто об ускорении уже существующей модели развития, а о ее качественном усложнении. Стране предстоит перейти от преимущественно экспортно-производственной модели к более сложной экономике, основанной на собственных технологиях, человеческом капитале и инновациях. Движущими силами этого рывка названы наука, технологии, инновации и цифровая трансформация.

Для Ханоя, стремящегося ускорить технологическое обновление и повысить самостоятельность экономики, принципиальное значение приобретает не только расширение доступа к внешним рынкам, но и получение технологий, компетенций, инвестиций и производственных возможностей.

Для Москвы это открывает возможность выйти за рамки традиционной торговли и занять более заметное место в технологическом развитии одного из наиболее динамичных государств Юго-Восточной Азии.

Россия располагает сильными позициями в ряде технологически емких отраслей — энергетике, науке и образовании, цифровых технологиях, космосе, атомной промышленности. Таким образом, масштабная модернизация вьетнамской экономики создает для России возможность занять более значимое место в ее технологическом развитии и тем самым перевести двусторонние отношения с преимущественно торговой на кооперационную модель.

Участие в реализации масштабных проектов по развитию вьетнамской экономики способно обеспечить дополнительную загрузку российских предприятий, создать спрос на отечественные технологии и компетенции, а также глубже встроиться в экономическое пространство АСЕАН.

Не менее значим и кадровый аспект. Совместные образовательные и технологические проекты способны сформировать новое поколение вьетнамских специалистов, лояльных к российским стандартам. Кроме того, активное участие в развитии Вьетнама в «новой эре» может стать для Москвы мощным геополитическим аргументом и примером того, как с Россией можно строить современную экономику без оглядки на Запад, укрепляя ее позиции во всем Глобальном Юге.

В этом контексте внешняя политика становится важнейшим ресурсом продвижения экономического и технологического развития. Резолюция XIV съезда КПВ закрепляет принцип независимой, самостоятельной и многовекторной внешней политики. По сути, это стратегия удержания баланса между крупнейшими игроками при параллельном укреплении связей с традиционными партнерами. Чем шире круг надежных партнеров Ханоя, тем больше у страны возможностей привлекать технологии, инвестиции и компетенции, диверсифицировать внешние связи и создавать благоприятные условия для собственного экономического рывка.

Поездка в Москву поэтому демонстрирует возрастающую роль дипломатии высшего уровня в мобилизации возможностей и ресурсов двух стран в интересах развития Вьетнама, достижения намеченных темпов роста и дальнейшего укрепления и углубления связей между Москвой и Ханоем.

Важным символическим событием визита стало вручение То Ламу Международной премии мира им. Л. Н. Толстого. Эта награда свидетельствует о признании роли вьетнамского руководства и лично То Лама в укреплении мира, сотрудничества и взаимопонимания между народами, и одновременно она отражает признание достижений Вьетнама в развитии и международной интеграции, его вклада в продвижение миролюбивых и гуманистических традиций и приверженности диалогу.

Для российско-вьетнамских отношений символика этой награды особенно показательна. За 75 лет дипотношений они прошли через серьезные изменения международной системы, но сохранили фундамент взаимного доверия и остаются важными традиционными партнерами друг для друга. Однако новая экономическая и технологическая реальность требует наполнить накопленный политический капитал новым содержанием.

История российско-вьетнамских отношений уже не раз доказала свою устойчивость к штормам мировой политики. Теперь задача состоит в том, чтобы эта проверенная временем устойчивость стала не тихой гаванью, а стартовой площадкой для нового роста.

Елена Пыльцина, старший научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН