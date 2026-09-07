«Прогресс МС-33» завершил космическую миссию

Космический транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-33» свели с орбиты. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». Аппарат с марта 2026 года работал в российском сегменте Международной космической станции (МКС).

«Миссия завершена», — сообщили в «Роскосмосе». Там рассказали, что космический корабль вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе Тихого океана.

Корабль отправился к МКС 26 апреля 2026 года с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-2.1а». Стыковка со станцией состоялась 28 апреля. За время миссии «Прогресс МС-33» доставил на орбиту более 2,5 т грузов. В состав доставленного оборудования вошли скафандр «Орлан-МКС» №8, аппаратура и расходные материалы для научных экспериментов.