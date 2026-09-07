Правительство РФ одобрило проект договора с Сербией о сотрудничестве в космосе

Правительство России одобрило проект соглашения с Сербией о сотрудничестве в использовании космоса в мирных целях. Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовых актов.

Среди областей кооперации в документе указываются исследование космического пространства, космическая медицина, дистанционное зондирование Земли, спутниковые системы и космическая метеорология. Стороны будут сотрудничать в запуске и использовании космических аппаратов, обмениваться технологиями и ресурсами, а также осуществлять совместные научные проекты.

Проект межправительственного договора представила корпорация «Роскосмос», отмечается в документе. Ей же поручено совместно с МИД России провести переговоры с сербской стороной. По достижении договоренности «Роскосмос» подпишет документ от имени российского правительства.

В апреле 2026 года сербский министр Ненад Попович после встречи с главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым сообщил о планах в сотрудничестве с Россией развивать космические технологии. Среди перспективных направлений он тогда отметил проекты в области спутниковых технологий, навигации и обучения кадров.