В Нидерландах пройдут военные учения с 10 другими странами НАТО

В Нидерландах с 7 по 18 сентября пройдут международные военно-воздушные учения Falcon Leap, сообщает пресс-служба нидерландского Минобороны. В них примут участие 10 других стран НАТО.

Учения организует 11-я воздушно-мобильная бригада ВС Нидерландов. Они пройдут на авиабазе Эйндховен на юге страны. В ходе маневров военнослужащие сухопутных и военно-воздушных сил будут отрабатывать десантирование тяжелой техники и грузов при помощи системы контейнерной доставки.

В учениях примут участие военнослужащие из Италии, Германии, Греции, Польши, Португалии, Румынии, Испании, Великобритании, США и Швеции. Шведские военные будут участвовать в этих маневрах впервые, отмечается в публикации. «Такие тренировки необходимы для того, чтобы солдаты были готовы к совместному выполнению боевых задач», — подчеркнули в ведомстве.