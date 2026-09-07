Cын Байдена выпустит названный в честь своего ноутбука мемкойн

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер 9 сентября запустит собственный мемкойн LAPTOP. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Газета отмечает, что название отсылает к ноутбуку Хантера Байдена, данные из которого опубликовали СМИ в 2020 году.

Мемкойн — это криптовалюта, которая создана на основе мемов или популярных культурных явлений. Газета отмечает, что она не имеет собственной фундаментальной стоимости и зачастую резко дешевеет вскоре после запуска. Всего в сети Base, созданной криптобиржей Coinbase, выпустят 1 млрд токенов, сообщает WSJ. Основатели проекта, в том числе Хантер Байден, получать 30% от общего объема. 20% планируется распределить среди владельцев кошельков, потерявших деньги на мемкойне TRUMP, а также среди подписчиков Хантера Байдена.

Позднее выход мемкойна подтвердил сам Хантер Байден. Он опубликовал в соцсети X видео с датой выпуска LAPTOP.

Скандал с ноутбуком Хантера Байдена произошел перед выборами в 2020 году. Тогда New York Post опубликовала материал на основе писем, полученных с ноутбука, предположительно принадлежавшего сыну бывшего президента США. Из него следовало, что, будучи вице-премьером США, Джо Байден встречался с украинскими бизнесменами, когда его сын работал в совете директоров газового холдинга Burisma. Сам Джо Байден такие контакты отрицал. На ноутбуке также были найдены фото и видео, на которых Хантер Байден употреблял наркотики и пил алкоголь.